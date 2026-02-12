Kylie Jenner shkëlqen me të brendshme SKIMS
Kylie Jenner shkëlqeu në imazhet e reja të Instagram-it, duke modeluar reçipeta dhe të brendshme ngjyrë kafe, të bardhë dhe nudo nga marka e motrës së saj, Kim Kardashian, SKIMS.
Nëna e Stormi-t dhe Aire-s shfaqej me bel të hollë, bark të tonifikuar dhe këmbë të holla, ndërsa pozonte me flokët e lagur të lëshuara dhe grim të natyrshëm.
Fansat reaguan me entuziazëm, duke e quajtur Kylie-n “një miliard dollarë” dhe “më tërheqëse se kurrë”, ndërsa përdornin emoji zjarr për të shprehur admirimin e tyre.
Po ashtu motrat Kim, Kourtney dhe Khloe, nëna Kris Jenner dhe yje të tjerë pëlqyen fotografinë.
Ky moment vjen ndërsa Kylie po luan në filmin e ri të Charli XCX, “The Moment”, dhe vazhdon të konsolidojë statusin e saj si miliardere dhe ikonë e stilit.
Kylie ka arritur statusin e miliarderes falë markës së saj të suksesshme të makijazhit, duke e kombinuar karrierën në modë, biznes dhe filma. /Telegrafi/