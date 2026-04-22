Kylie Jenner paditet nga ish-mirëmbajtësja për bullizim dhe diskriminim të pretenduar nga stafi
Kylie Jenner është përballur me një padi nga ish-pastruesja e saj, e cila pretendon se është diskriminuar për shkak të fesë dhe origjinës së saj nga anëtarë të tjerë të stafit.
Sipas dokumenteve të siguruara nga Page Six, Angelica Vasquez deklaron se ka filluar punën si pastruese për yllin e “Kardashians” në rezidencën e saj në Beverly Hills në shtator 2024.
Vasquez pretendon se vetëm një javë më vonë u transferua në shtëpinë e Jenner në Hidden Hills, ku raportonte te kryepastruesja Patsy dhe një grua e quajtur Elsi.
Gjatë kohës së saj atje, ajo pohon se “u trajtua me urrejtje dhe përjashtime”, sipas dokumenteve.
“Patsy vuri në dyshim praninë e saj, e detyroi të priste me një roje sigurie dhe e bëri të qartë se nuk ishte e mirëpritur,” thuhet në dokumentet gjyqësore.
Vasquez — e cila është nga Salvadori dhe katolike — pretendon në padi se shpesh “i caktoheshin detyrat më të vështira dhe më të padëshiruara; përjashtohej nga ekipi i pastrimit; nënvlerësohej dhe poshtërohej publikisht para kolegëve për shkak të racës, origjinës kombëtare dhe fesë së saj; si dhe i nënshtrohej frikësimit dhe trajtimit poshtërues”.
Paditësja gjithashtu pretendon se të paditurit “bënë komente të përsëritura diskriminuese dhe fyese”, të cilat “kishin për qëllim ta poshtëronin, ta frikësonin dhe të ushtronin pushtet mbi të.”
Vasquez deklaron në dokumente se theksi i saj shpesh tallej dhe se detyrohej të kryente edhe detyrat e Patsy-t dhe Elsit.
Pasi zhvilloi “simptoma që përputhen me çrregullimin e stresit post-traumatik” dhe ankth, si pasojë e kushteve të pretenduara armiqësore në punë, Vasquez dha dorëheqjen në gusht 2025.
Ajo po kërkon dëmshpërblim për pagat e papaguara, dëmet emocionale dhe të tjera, si dhe dëmshpërblime ndëshkuese.