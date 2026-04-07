Kush është e reja e Donald Trump që bashkë me djalin e saj erdhi në Bosnje - modelja Bettina Anderson vjen nga një familje e pasur dhe fisnike
Djali i Presidentit të SHBA-së, Donald Trump Jr., mbërriti në Banja Luka i shoqëruar nga e fejuara e tij Bettina Anderson, dhe modeli dhe filantropi 39-vjeçar tërhoqi vëmendjen e fotografëve ndërsa hynë së bashku në Banski Dvor.
Anderson dhe Trump Jr. ishin veshur me veshje të njëjta, dhe ndërsa ajo mbante veshur një fustan blu të errët me mëngë të shkurtra, ai ishte veshur me një kostum në të njëjtën nuancë të kaltër, të cilin e kombinoi me një këmishë të bardhë dhe kravatë blu të çelët.
Çifti njoftoi fejesën e tyre në një aktivitet në Shtëpinë e Bardhë në dhjetor të vitit të kaluar dhe u lidhën për herë të parë në mesin e vitit 2024.
Sipas revistës People, Anderson dhe Trump Jr. zhvilluan shpejt një lidhje serioze, me burime pranë çiftit që pretendojnë se romanca e tyre "po shkon në drejtimin e duhur" dhe mund të jetë afatgjatë.
Model dhe filantrop nga një familje e pasur
Sa i përket Andersonit, ajo ka lindur në vitin 1986 dhe vjen nga një familje e pasur dhe me ndikim - babai i saj, Harry Loy Anderson Jr., ishte bankier dhe një nga presidentët më të rinj të bankave në SHBA, ndërsa nëna e saj, Inger Anderson, njihet për punën e saj filantropike.
Ajo ndoqi Universitetin e Kolumbias, ku u diplomua në vitin 2009 me një diplomë në histori arti, kritikë dhe konservim, sipas profilit të saj në LinkedIn. Ajo shpesh poston fotot e saj në Instagram, dhe gjithashtu pozoi për kopertinën e revistës "Quest" në vitin 2020 dhe u fotografua për Hamilton Jewelers në të njëjtin vit.
Ajo u shfaq gjithashtu në një artikull në Palm Beach Illustrated në vitin 2021, dhe revista e përshkroi atë si një "ndikuese lokale".
Përveçse njihet për jetën e saj shoqërore dhe paraqitjet në evente elitare, Anderson është gjithashtu e lidhur me aktivitete humanitare dhe filantropike.
Duke ndjekur gjurmët e prindërve të saj, Anderson dhe vëllezërit e saj themeluan Fondin Paradise, një organizatë jofitimprurëse që ndihmon organizatat lokale të ofrojnë ndihmë në rast katastrofash. Në tetor 2021, Anderson drejtoi një degë të kompanisë të quajtur Projekti Paradise Film Fund, i cili mbështet rrëfimin e historive rreth jetës së egër natyrore të Floridës, me të ardhurat që shkojnë në përpjekjet për ruajtjen e natyrës.
“Një nga fokuset më të mëdha të jetës sime është se si mund t’u shërbej të tjerëve dhe të jem kujdestare e mjedisit”, tha Anderson për Fashion Week Daily.
Që nga prilli i vitit 2023, ajo ka qenë drejtoresha ekzekutive e organizatës jofitimprurëse, e cila që atëherë është riemëruar Paradise.ngo.
Trump dhe Anderson u panë së bashku në korrik 2025 kur iu bashkuan Presidentit Trump dhe Zonjës së Parë Melania Trump në Kupën e Botës për Klube FIFA.
Në fotot e çiftit të shkrepura në pistë në Teterboro, New Jersey, ata u kapën duke u puthur dhe duke mbajtur duart njëri-tjetrit gjatë rrugës për në ndeshje.
Më vonë atë muaj, Anderson pozoi me familjen e të dashurit të saj gjatë një udhëtimi në Skoci në foto që Trump ndau në Instagram.
Përpara lidhjes së tij me Bettina Anderson, Donald Trump Jr. ishte i martuar me Vanessa Trump, një modele amerikane. Çifti u martua në vitin 2005 dhe kanë pesë fëmijë së bashku. Pas divorcit të tyre, Trump Jr. filloi një lidhje me Kimberly Guilfoyle, një ish-prezantuese televizive dhe komentatore politike. Lidhja e tyre shpejt u bë serioze - ata u fejuan në fund të vitit 2020, megjithëse lajmi i fejesës nuk u njoftua deri në vitin 2022. Megjithatë, çifti u nda dhe i dha fund fejesës së tyre në vitin 2024.
Përpara lidhjes së saj me Donald Trump Jr., Bettina Anderson e mbajti jetën e saj private dhe partnerët larg publikut. /Telegrafi/