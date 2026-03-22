Kush do ta fitonte Big Brother-in mes Selin dhe Gjestit? - përgjigjet Dj Gimbo
I ftuar në “Fan Club” ishte Gimbo, ish-banori i Big Brother VIP Albania 5, i cili u eliminua të martën e kaluar pas një nominimi kokë më kokë me Brikenën.
Gjatë intervistës, ai komentoi lojën e banorëve dhe u ndal edhe te raporti që ka me Selin.
Ndër të tjera, Gimbo u pyet se kush do ta fitonte Big Brother-in nëse përballë do të ishin partnerja e tij Selin dhe miku i tij i afërt, Gjesti.
“Loja e Selin dhe loja e Gjestit janë krejt ndryshe. Unë mendoj se do e fitonte Gjesti. Por normalisht nuk mund të mohoja edhe Selin”.
Përgjigjja e tij tregoi vlerësimin për të dy, por edhe bindjen se Gjesti ka më shumë shanse për ta fituar lojën. /Telegrafi/
