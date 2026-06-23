Kur muzika bëri bashkë babë e bijë, performanca kulminante në edicionin e kaluar në Sunny Hill Festival
Një nga momentet më të veçanta të edicionit të kaluar të Sunny Hill Festival ishte performanca e përbashkët e artistes shqiptare me famë botërore Dua Lipa me babanë e saj, Dukagjin Lipa.
Si pjesë e turneut të saj “Radical Optimism”, Dua Lipa kishte krijuar një traditë gjatë performancave të saj ‘live’, duke ftuar mysafirë të veçantë në skenë për të interpretuar së bashku një këngë. Në festivalin Sunny Hill, ajo ftoi babanë e saj në skenë, duke krijuar një moment shumë të veçantë që emocionoi dhjetëra mijëra fansa të pranishëm.
Dukagjin Lipa, i njohur edhe për kontributin e tij muzikor me grupin “Oda”, u ngjit në skenë dhe ndau momentin me vajzën e tij, në një paraqitje që u prit me duartrokitje të forta nga publiku.
Dyshja interpretuan këngën e njohur “Era”, një këngë ikonike për publikun shqiptar nga grupi Gjurmët. Performanca u prit shumë mirë dhe u cilësua si një moment nostalgjik, që solli bashkë emocione dhe kujtime për publikun.
Interpretimi u shpërnda gjerësisht në rrjetet sociale, ku u vlerësua veçanërisht paraqitja e Dukagjin Lipës dhe energjia e tij në skenë. Videoja e performancës mori gjithashtu shumë reagime pozitive edhe në YouTube.
Edhe pse performanca ka ndodhur pothuajse një vit më parë, ajo vazhdon të mbetet një nga momentet kulmore të edicionit të kaluar të Sunny Hill Festival, duke theksuar lidhjen e fortë familjare dhe muzikore mes Duas dhe babait të saj.