“Kur humbet, të gjithë kërkojmë justifikime”, De la Fuente për komentet e Deschamps për gjyqtarët
Trajneri i kombëtares spanjolle, Luis de la Fuente, komentoi mbi vërejtjet e trajnerit të kombëtares franceze, Didier Deschamps, në lidhje me arbitrimin në gjysmëfinalen e Kupës së Botës 2026.
Spanja fitoi me rezultat 2-0 ndaj Francës në gjysmëfinalen e parë të Kupës së Botës duke siguruar një vend në finalen e madhe, ku e presin fituesin e ndeshjes Angli-Argjentinë.
Megjithatë, trajneri i “Gjelave”, Deschamps ka kritikuar shumë gjykimin e ndeshjes, por kështu nuk mendon edhe De la Fuente, i cili i ka cilësuar si justifikime nga humbësit.
Deschamps e pranon se ishin inferiorë ndaj Spanjës, por ka akuza edhe për gjyqtarin: A ishte ai i aftë për një gjysmëfinale?
“Kur humbet, të gjithë kërkojmë justifikime. Kemi pasur edhe momente të vështira me arbitrimin. Na kujtoi ditën kur luajtëm kundër Uruguait”, ka thënë fillimisht trajneri spanjoll.
"Pati disa incidente ku ndiheshim të padrejtë. Butësia e gjyqtarit… E tëra që kërkoj është që të gjithë të përpiqemi të përmirësohemi: gjyqtari, VAR-i...", përfundoi De la Fuente.
Ndryshe, Spanja e nisi turneun me një barazim kundër Kepit të Gjelbër (0-0), dhe më pas fitoi pesë ndeshje radhazi. Në fazën e grupeve, skuadra e De la Fuentes mposhti Arabinë Saudite (4-0) dhe Uruguain (1-0), ndërsa në fazën eliminatore, spanjollët mposhtën Austrinë (3-0), Portugalinë (1-0) dhe Belgjikën (2-1). /Telegrafi/