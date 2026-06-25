Klopp zbulon favoritin e tij për të fituar Kupën e Botës, befason me zgjedhjen
Ish-trajneri i Borussia Dortmund dhe Liverpoolit, Jurgen Klopp, po e ndjek Kupën e Botës me shumë entuziazëm dhe po flet hapur për të në stilin e tij karakteristik.
Në një intervistë me La Gazzetta dello Sport, ai zbuloi se i pëlqenin pothuajse të gjitha që kishte parë deri më tani, nga atmosfera te cilësia e futbollit, por gjithashtu veçoi disa gjëra që i kritikoi.
“Përshtypjet janë shumë pozitive. Fillova në Meksikë dhe ishte e pabesueshme. Shkova në stadium gjashtë orë para ndeshjes dhe kishte një radhë të vazhdueshme njerëzish që dilnin nga qendra. Ai entuziazëm shtazor, ngjitës, një atmosferë unike... Dhe pastaj e njëjta gjë në Dallas dhe Houston. Ndoshta me më pak intensitet, por atmosfera ishte e jashtëzakonshme kudo që isha", ka thënë fillimisht Klopp dhe vlerësoi atë që pa në fushë.
"E njëjta gjë vlen edhe për futbollin, niveli është i klasit të parë. E dua këtë kampionat. Duhet të them se nuk i kam parë të gjitha ndeshjet, por kam parë shumë prej tyre. Mund të shohësh cilësinë në secilën prej tyre, gjë që nuk ka qenë gjithmonë kështu. Në kampionatet botërore, loja shpesh kufizohej nga taktikat ose rezultati. Këtu shoh një dëshirë të madhe për të garuar, për të luajtur dhe për të shënuar gola. Nuk ka llogaritje. Niveli mesatar më duket shumë i lartë, mbi pritjet e mia".
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I pyetur për favoritin për titull, Klopp nuk kishte dyshime mbi kombëtaren që e mendon fituese.
“Unë them Gjermania. Deri tani, një fitore bindëse, pastaj një tjetër, por mbi të gjitha, zëvendësime që funksionojnë. Kështu ndërtohet një ekip, kështu fitohen gara të tilla. Faza mbrojtëse mund të përmirësohet, por janë në rrugën e duhur”.
“Le të themi se futbolli serioz do të fillojë nga faza e 1/8-tës dhe nuk shoh shumë hapësirë për surpriza. Vetëm më të mirët e më të mirëve do të mbeten nga çerekfinalet. Ekipet e mëdha dhe lojtarët e mëdhenj kanë bërë mirë deri më tani. Dhe ata që barazuan, si Portugalia, Brazili ose Anglia, nuk duhet të shqetësohen. Askush nuk e fiton Kupën e Botës duke fituar të gjitha ndeshjet e tyre, dhe është më mirë të fillosh ngadalë dhe të futesh në ritëm”.
“Besoj se të gjithë favoritët do të jenë në çerekfinale, plus ato kombe që e kanë ngritur standardin. Do të përmend dy emra: Norvegjia, e cila ka një brez dhe ekip të jashtëzakonshëm, dhe Japonia”, përfundoi trajneri gjerman. /Telegrafi/