Kim Kardashian mbështet vajzën North në lansimin e albumit në Los Angeles, shmang përballjen me Kanye West
Kim Kardashian ka qenë në qendër të vëmendjes gjatë eventit të lansimit të albumit të vajzës së saj North West në Los Angeles, ku 12-vjeçarja prezantoi projektin e saj muzikor debutues.
Ylli i reality show-t u shfaq në event për të mbështetur vajzën e saj, e cila publikoi EP-në “N0rth4evr”, duke shënuar një moment të rëndësishëm në karrierën e saj të hershme muzikore.
Sipas raportimeve, Kardashian ka shmangur një takim të sikletshëm me ish-bashkëshortin e saj Kanye West dhe bashkëshorten e tij Bianca Censori, të cilët gjithashtu kanë qenë të pranishëm në një event të ngjashëm për North një ditë më pare, shkruan DailyMail.
Ngjarja në Los Angeles ka mbledhur vëmendje të madhe mediatike, jo vetëm për debutimin muzikor të North West, por edhe për dinamikat familjare që kanë shoqëruar prezantimin e saj në skenën artistike. /Telegrafi/