Mel Gibson fotografohet në Romë duke përqafuar modelen Antonella Salvucci, 26 vjet më të re se ai
Aktori hollivudian Mel Gibson u pa në Romë në shoqërinë e aktores dhe modeles italiane Antonella Salvucci, dhe fotot e tyre së bashku shkaktuan reagime të shumta në publik.
Gibson (70) u fotografua duke u puthur me 44-vjeçaren Salvucci gjatë një mbrëmjeje në kryeqytetin italian. Aktori mbante veshur një këmishë të bardhë, xhinse dhe një kapele të bardhë bejsbolli, ndërsa Salvucci ishte veshur me një kostum të ngushtë prej lëkure ngjyrë kafe që i nxirrte në pah figurën e saj.
Çifti u pa gjithashtu duke ecur me krahët rreth belit të njëri-tjetrit, dhe në një moment gjatë mbrëmjes, Salvucci iu përqafua Gibson nga prapa.
Foto: Backgrid
Ata u filmuan më vonë në një Toyota ngjyrë argjendi, me Salvuccin pas timonit.
Sipas news.com, Gibson dhe Salvucci darkuan në restorantin Micalusi Real Fish, pas së cilës ata shkuan së bashku në një tur të vonë në Romë.
Ata gjithashtu deklarojnë se më pas udhëtuan me makinë drejt pikës panoramike të Zodiakut, e njohur si një vend romantik popullor për çiftet, dhe e përfunduan mbrëmjen duke vizituar atraksionin turistik Fontana dell'Acqua Paola, ku shkëmbyen puthje.
Pavarësisht se fotot tërhoqën vëmendjen e publikut, TMZ raportoi të hënën se Gibson është aktualisht i lirë. Burime pranë aktorit deklaruan se fotot tregojnë momentin kur Gibson i thotë lamtumirë një miku të mirë.
Mediat kontaktuan përfaqësuesin e Gibson për koment, por nuk pati asnjë përgjigje të menjëhershme.
Gibson konfirmoi ndarjen nga partnerja e tij prej kohësh Rosalinda Ross, me të cilën ishte në një lidhje për nëntë vjet, në dhjetor të vitit të kaluar. Ish-çifti ka një djalë nëntëvjeçar, Lars.
Sipas mediave të huaja, Gibson dhe skenaristi dhe regjisori 35-vjeçar në fakt i dhanë fund fshehurazi lidhjes së tyre rreth një vit më parë. /Telegrafi/
