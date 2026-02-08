Kim Kardashian dhe Kylie Jenner kanë reaguar me humor ndaj të ashtuquajturit “mallkimi Kardashian”, një teori e përhapur në internet që sugjeron se burrat që lidhen me motrat Kardashian-Jenner përballen me fat të keq.

Gjithçka u rikthye në vëmendje pas një reklame virale të Kendall Jenner për Super Bowl, ku supermodelja tallte me ironi thashethemet rreth jetës së saj dashurore dhe romancave me basketbollistë të NBA-së.

Në reklamë, Kendall shprehej se interneti e konsideron të “mallkuar”, duke bërë shaka se çdo lojtar që del me të e ka të vështirë të ketë sukses, shkruan DailyMail.

Pas kësaj, Kim dhe Kylie vendosën të bëjnë baste sportive në ndeshjen e Super Bowl dhe ta përdorin situatën për të ironizuar teorinë.

Kim publikoi një bast në rrjete sociale duke thënë se po provonte se “mallkimi nuk është i vërtetë”, ndërsa Kylie pranoi me shaka se e kishte kopjuar bastin e motrës së saj.

Reklama e Kendall u prit me shumë interes, pasi ajo ironizonte hapur historitë e saj romantike dhe perceptimin e publikut, duke e kthyer “mallkimin Kardashian” në një moment humoristik dhe viral në rrjetet sociale. /Telegrafi/

