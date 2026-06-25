Kida vjen me "Inati & Taka"
Këngëtarja e njohur shqiptare, Kida, ka publikuar ditën e sotme (e enjte) projektin e ri muzikor.
"Inati & Taka" mban titullin kënga e re, që në thelb përmban dy projekte në një.
Orhidea Latifi (emri i vërtetë) vjen me klip tërësisht veror, ritmik, të përshtatur me sezonin.
Foto: YouTube
Protagoniste në klip janë dy modelet e njohura shqiptare: Aneta Berisha dhe Sara Kolami.
Kida gjithashtu ka bërë një paraqitje të mahnitshme në videoklip, duke marrë vëmendje në secilën pjesë.
Foto: YouTube
Producimi u bë nga Deard Sylejmani me tekst dhe melodi të kompletuar nga Rron Kai, Kida dhe Liro.
Të plotë tashmë e gjeni në YouTube, teksa besohet se do të pritet mirë edhe nga publiku. /Telegrafi/
- YouTube www.youtube.com
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