Tri net magjike në Prishtinë - Sunny Hill Festival përmbyll një edicion të paharrueshëm
Pas tri netëve të paharrueshme, më 31 korrik, 1 dhe 2 gusht, u përmbyll edhe një tjetër edicion i suksesshëm i Sunny Hill Festival në Prishtinë.
Festivali solli një atmosferë të jashtëzakonshme, duke mbledhur mijëra vizitorë nga Kosova dhe vende të ndryshme të botës.
Tre netët e muzikës, energjisë dhe emocioneve u shoqëruan me performanca të artistëve të mëdhenj ndërkombëtarë, duke e kthyer kryeqytetin në qendrën e muzikës dhe argëtimit.
Nata e parë u ndez nga performanca e Katy Perry, ndërsa nata e dytë solli në skenë Lewis Capaldin dhe në natën e fundit pati një rikthim të shumëpritur të Martin Garrix.
Artistët dhuruan spektakël për publikun, duke krijuar momente që do të mbahen gjatë në kujtesë.
Me atmosferën unike, skenën madhështore dhe publikun e shumtë, Sunny Hill Festival edhe këtë vit dëshmoi se është një nga ngjarjet më të rëndësishme muzikore në rajon, duke lënë pas një edicion plot emocione dhe kujtime të veçanta.
Përveç muzikës dhe performancave të mëdha, festivali u shndërrua edhe në një pikë takimi për njerëz nga kultura të ndryshme, duke promovuar Prishtinën si një destinacion të rëndësishëm të skenës ndërkombëtare.
Me energjinë e publikut dhe momentet e krijuara gjatë këtyre tri netëve, Sunny Hill Festival la pas një tjetër kapitull të suksesshëm në historinë e tij. /Telegrafi/