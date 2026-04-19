“Këto lojëra janë bërë për politikën vëlla, jo për njerëzit e vërtetë”, Rogerti reagon pas finales, ngre akuza për rezultatin
Finalja e zhvilluar mbrëmë përmbylli edicionin me shpalljen e Selin Bollatit si fituese të këtij sezoni.
Rogerti, i cili doli i pari nga gara mes katër finalistëve, u duk qartësisht i pakënaqur me rezultatin e finales.
Menjëherë pas eliminimit, ai u pa i tensionuar dhe u largua pothuajse menjëherë nga studioja e spektaklit, pa qëndruar gjatë në përfundim të transmetimit.
Situata u bë edhe më e dukshme më vonë, pasi Rogerti nuk ishte i pranishëm në festën e organizuar pas finales, ku zakonisht marrin pjesë stafi dhe ish-banorët për të mbyllur sezonin.
Rogert Sterkaj/InstaStory
Në vend të pjesëmarrjes në festë, ai u shfaq në rrjetet sociale së bashku me reperin Don Phenom, i cili gjatë videos nuk nguroi ta cilësonte atë si “fituesin e vërtetë”.
Në të njëjtën video, Rogerti u drejtua me një mesazh për mbështetësit e tij, duke kërkuar që të mos shqetësoheshin për rezultatin e finales dhe duke shtuar: “Këto lojëra janë bërë për politikën vëlla, nuk janë bërë për njerëzit e vërtetë”.
Ndërkohë, Rogerti ka qenë një nga figurat më të debatueshme, duke u kritikuar mjaft shumë për lojën e tij. /Telegrafi/