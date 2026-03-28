"Kërkimet nuk blihen", Arbana Osmani rikthehet me Ferma VIP - riposton një krahasim të shifrave me Big Brother VIP Albania
Arbana Osmani është rikthyer në ekran si moderatore e Ferma VIP, i cili nisi mbrëmjen e djeshme, duke shënuar një kapitull të ri në karrierën e saj televizive.
E njohur për vite me radhë si një nga figurat ikonike të Big Brother Albania, Arbana tashmë ka ndarë rrugët me këtë format dhe po drejton një projekt të ri.
Së fundmi, ajo ka ripostuar në Instastory një grafik krahasues të kërkimeve në YouTube mes Ferma VIP dhe Big Brother VIP Albania, ku shihet një rritje e menjëhershme e interesit për formatin e ri.
Arbana/Instagram
Moderatorja nuk hezitoi ta ndajë këtë statistikë me ndjekësit e saj.
Ndërkohë, sonte pritet spektakli i radhës i Big Brother VIP Albania, duke ngritur pikëpyetje nëse do të ketë ndonjë reagim, sidomos nga Ledion Liço, i cili herë pas here ka hedhur kunja për edicionet e mëparshme të moderuara nga Arbana.
Mbetet për t’u parë nëse kjo “garë” mes formateve do të shoqërohet edhe me reagime të drejtpërdrejta në ekran. /Telegrafi/
- YouTube www.youtube.com