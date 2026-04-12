Katy Perry bëri shaka gjatë performancës së Justin Bieber në "Coachella"
Katy Perry ka shkaktuar të qeshura dhe reagime të shumta në rrjetet sociale gjatë koncertit të Justin Bieber në festivalin "Coachella", që u mbajt në California.
Gjatë performancës, Bieber u pa duke përdorur laptopin dhe duke kërkuar këngët e tij në YouTube, ndërsa Perry nga publiku bëri një koment me humor: “Faleminderit Zotit që ka YouTube Premium, nuk dua të shoh reklama”.
Ky moment u bë menjëherë viral dhe u shpërnda gjerësisht në rrjetet sociale, ku fansat e quajtën reagimin e saj shumë qesharak dhe të saktë në kohë.
Bieber e nisi performancën pak më vonë se orari i planifikuar, por u prit me duartrokitje të forta dhe interpretoi si këngë të reja ashtu edhe hitet e tij më të vjetra.
Ai gjithashtu përfshiu elemente të pazakonta në shfaqje, duke përdorur laptopin për të luajtur video dhe këngë, si dhe duke ndërvepruar me publikun online duke kërkuar sugjerime për këngë.
Në një moment të koncertit, ai iu referua edhe spekulimeve mbi shëndetin e tij mendor përmes teksteve të këngës, ndërsa shfaqja u shoqërua me video nga fëmijëria e tij dhe fillimet në YouTube.
Sipas mediave, në koncert ishte e pranishme edhe Justin Trudeau, i cili shoqëronte Katy Perry gjatë eventit. /Telegrafi/
