Katër nënshkrimet që kërkon Klopp për të trajnuar Real Madridin
Real Madridi vazhdon të synojë emrin e Jurgen Klopp si trajnerin e ardhshëm të projektit sportiv.
Tekniku gjerman është i vetëdijshëm për interesimin e Florentino Perez dhe për dëshirën e klubit për një ndryshim të thellë strukturor.
Kontakti nuk ka qenë i drejtpërdrejtë, por përmes ndërmjetësve të afërt me rrethin e Klopp, duke e bërë të qartë se ai është i hapur ndaj sfidës, por vetëm nëse plotësohen disa kushte sportive konkrete.
Klopp ka paraqitur një plan të qartë ndërtimi të skuadrës, i bazuar në profile lojtarësh dhe jo në emra specifikë.
Ai ka kërkuar katër lëvizje kyçe në afate kalimtare, dy qendërmbrojtës, dy mesfushorë dhe rikthimin e Endrick në ekipin e parë.
Në Valdebebas këto kërkesa konsiderohen të arsyeshme, pasi skuadra ka shfaqur mungesa strukturore pas largimeve të rëndësishme në vitet e fundit.
Mesfusha shihet si prioritet absolut për Klopp, i cili synon një ekip që kontrollon lojën përmes posedimit dhe ritmit.
Largimi i Kroos dhe Modric ka lënë një boshllëk të dukshëm, ndaj kërkohen dy mesfushorë organizatorë.
Rikthimi i Nico Paz është një opsion i avancuar, por kërkohet edhe një mesfushor mbrojtës, që të japë ekuilibër dhe të udhëheqë presionin pas humbjes së topit.
Në mbrojtje, Klopp kërkon stabilitet dhe thellësi, duke insistuar në afrimin e dy qendërmbrojtësve për të shmangur improvizimet.
Situata kontraktuale e David Alaba dhe Antonio Rudiger e shtyn klubin të mendojë afatgjatë, ndërsa profile si Jacobo Ramon apo Nico Schlotterbeck përputhen me kërkesat e teknikut.
Në aspektin ofensiv, Endrick konsiderohet pjesë kyçe e projektit, me një rol më të madh që do të ndikonte drejtpërdrejt në rotacionin e sulmit.
Vendimi përfundimtar i Real Madridit do të varet nga rezultatet sportive dhe vlerësimi i kostos së këtij transformimi.
Florentino Perez e di se afrimi i Klopp nënkupton angazhim total ndaj një ideje kërkuese dhe të qartë loje.
Nëse aktivizohet plani alternativ, Jurgen Klopp do të jetë zgjedhja e parë për të hapur një epokë të re në ‘Santiago Bernabeu’. /Telegrafi/