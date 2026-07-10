Kate Hudson publikon albumin veror nga Greqia, mes plazhit dhe çasteve me familjen
Kate Hudson ka ndarë me ndjekësit një përmbledhje të pushimeve të saj verore në Greqi, duke publikuar një album me 19 fotografi në Instagram, ku shfaq momente relaksi me familjen dhe miqtë.
Aktorja 47-vjeçare tërhoqi vëmendjen me paraqitjen e saj në bikini me print leopardi, ndërsa shijonte ditët në detin e kristaltë grek.
Në fotografitë e publikuara, Hudson shfaqet duke kaluar kohë me të fejuarin Danny Fujikawa dhe tre fëmijët e saj, Ryder, Bingham dhe Rani, shkruan DailyMail.
Krahas momenteve familjare, ajo ndau edhe pamje nga lundrimet me varkë, zhytjet në det, ushqimet tradicionale dhe peizazhet që shoqëruan pushimet e tyre verore.
Aktorja zgjodhi të mos shkruante një përshkrim të gjatë, por e shoqëroi postimin me disa emoji, përfshirë një zemër blu dhe flamurin e Greqisë.
Albumi fotografik përfshin gjithashtu çaste romantike me partnerin e saj, si dhe momente të ëmbla me vajzën e vogël, Rani.
Pushimet në Greqi vijnë në një periudhë të ngarkuar për Hudson në aspektin profesional, por aktorja ka treguar se gjen gjithmonë kohë për ta kaluar me familjen.
Postimi i saj u prit me komente pozitive nga fansat, të cilët vlerësuan si atmosferën e ngrohtë familjare, ashtu edhe stilin e saj veror. /Telegrafi/