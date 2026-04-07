Kanye Westit i ndalohet hyrja në Mbretërinë e Bashkuar pas debatit për antisemitizëm
Reperi amerikan, Kanye West, është ndaluar të hyjë në Mbretërinë e Bashkuar pasi autoritetet vendosën se prania e tij nuk është në interes të publikut.
Vendimi erdhi pas kritikave të shumta për deklaratat e tij të mëparshme antisemitike.
West kishte planifikuar të performonte në Wireless Festival në Londër, por presioni ndaj organizatorëve u rrit, duke bërë që sponsorë si kompani të mëdha të tërhiqeshin nga eventi.
Organizata dhe politikanë të ndryshëm kërkuan ndërhyrjen e qeverisë për ta ndaluar atë.
Qeveria britanike theksoi se vendime të tilla merren rast pas rasti, duke dënuar njëkohësisht deklaratat e mëparshme të reperit.
Edhe vende të tjera, si Australia, e kanë ndaluar më parë hyrjen e tij për arsye të ngjashme.
Megjithëse West ka kërkuar falje dhe ka shprehur dëshirën për të promovuar mesazhe paqeje dhe uniteti, autoritetet dhe përfaqësues të komunitetit hebre mbeten skeptikë, duke kërkuar prova konkrete të ndryshimit të tij.
Debati ka ndarë opinionin publik dhe politik në Britani, me disa që mbështesin ndalimin dhe të tjerë që janë kundër tij, duke e parë si çështje të lirisë së shprehjes. /Telegrafi/