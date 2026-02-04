"Kam dashur të të shkruaj", Brikena e prerë për raportin me Mateon: Nuk do ta ktheja
Marrëdhënia mes Mateo Borrit dhe Brikena Selmanit po vazhdon të jetë e komentuar në Big Brother VIP Albania 5.
Kjo për shkak të njohjes së mëparshme, takimit e që u tha se ka pasur edhe më shumë.
Derisa modelja e ka mohuar vazhdimisht, banori vazhdon me surpriza e me kërkesa për t'u njohur edhe më shumë bashkë.
Foto: Instagram
Tani në një bisedë të bërë së fundmi i tha se ka dashur t'i shkruaj, e madje që nuk e kishte imagjinuar që do e shihte si Miss.
Foto: Instagram
Pjesë nga biseda mes tyre:
Mateo: A e di që kam dashur të të shkruaj një herë, vetëm të të them urime.
Brikena: Mirë që s'më ke shkruar nuk do t'a kisha kthyer.
Mateo: E kam menduar, por që do të shihja në Miss, nuk më ka marrë mendja.
Brikena: Pse jo.
Mateo: S'është që e ke shprehur ndonjëherë që e ke pasur qejf.
Brikena: Ka ardhur papritmas. /Telegrafi/