Kaia Gerber prezanton për herë të parë piercing-un në bark, pozon me të brendshme për fushatën e re
Kaia Gerber ka tërhequr vëmendjen me paraqitjen e saj më të fundit, duke prezantuar për herë të parë një piercing në bark me unazë ari gjatë një fushate të re për markën e kujdesit për trupin Uni.
Supermodelja 24-vjeçare u shfaq me të brendshme të bardha teksa pozonte e shtrirë në shtrat, duke ekspozuar figurën e saj të tonifikuar.
Kaia është emëruar Partnerja e parë Kreative në Rezidencë e markës Uni. Sipas kompanisë, ajo do të angazhohet në krijimin e përmbajtjeve, zhvillimin e produkteve dhe drejtimin krijues të markës, e cila po zgjerohet në më shumë se 1,600 dyqane Ulta Beauty në SHBA, shkruan DailyMail.
Partneriteti vjen vetëm një ditë pasi vajza e Cindy Crawford pozoi nudo në një vaskë me shkumë për fushatën e re të markës, të realizuar nga fotografi Theo Wenner.
Në fokus janë produktet më të njohura të Uni, përfshirë serumin 24-orësh për trupin, vajin për dush Plush Marine dhe vajin për trup me mikroalga të arta.
Ndërkohë, vëmendje mori edhe pamja e saj e re me piercing në bark, një detaj që modelja nuk e kishte shfaqur më parë publikisht. /Telegrafi/