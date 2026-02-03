Juela në përplasje të fortë me Baby G: Unë do të shkatërroj karrierën ty
Juela Nikollaj është përfshirë në një debat të ashpër me këngëtaren Baby G.
Duket se vajzat nuk e kanë qejf njëra-tjetrën dhe po vazhdojnë të kenë përplasje për çështje të ndryshme.
Juela në një moment i tha se ka për t'ia shkatërruar karrierën, një deklaratë kjo e fortë për të.
Foto: Instagram
"Ti ke ardhur këtu që të shkatërrosh karrierën, por do të të shkatërroj unë ty. Ha ato që je mësuar ti", vazhdoi mes tjerash.
Baby G ndërkaq u mundua që ta injoronte ndërkohë që ishte në kuzhinë.
Foto: Instagram
Në Big Brother të Shqipërisë situatat po tensionohen ndërmjet banorëve, e madje po marrin kahje tjetër.
Një zarf i zi ka mbërritur së fundmi në Big Brother, duke anuluar televotimin aktual. /Telegrafi/
Top Lajme
BBVK
Jobs
Deals