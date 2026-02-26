Juela 'e godet' Selin: Ti ke ndjenja për Mirin, vdes për të
Po vazhdojnë debatet ndërmjet banorëve në shtëpinë më të famshme në Shqipëri.
Në Big Brother VIP Albania 5 së fundmi ndodhi një përplasje e ashpër mes Juela Nikollit dhe Selin Bollatit.
Këngëtarja e akuzoi Selin se ka ndjenja për Mirin dhe se është e përfshirë në të.
Foto: Instagram
"Je e përfshirë në Mirin, vdes për Mirin. Ti ke ndjenja për Mirin", u shpreh ajo.
Deklarata vjen pasi Miri është akuzuar vazhdimisht se ka ndjenja për Selin dhe se nuk e shikon si vajzën e tij.
Raporti i tyre është diskutuar që nga fillimi i spektaklit, për shkak se kanë fjetur në një krevat.
Selin tani po vazhdon lojën e vetme, duke qenë se ka prishur raportet me këngëtarin. /Telegrafi/
Top Lajme
BBVK
Jobs
Deals