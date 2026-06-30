“Ju tradhtuat kombin, ky është një turp”, Matthaus i tërbuar me eliminimin e Gjermanisë
Pas eliminimit tronditës të Gjermanisë nga Kupa e Botës 2026 pas një humbjeje me penallti ndaj Paraguait, legjenda e futbollit gjerman Lothar Matthaus ka folur hapur.
Në një deklaratë jashtëzakonisht të ashpër, Matthaus e quajti humbjen një turp kombëtar dhe tha se lojtarët kishin tradhtuar të gjithë kombin dhe se stafi i trajnerëve nuk kishte kursyer asnjë shpenzim për performancën e ekipit.
“Jam plotësisht i tërbuar. Ky është një turp absolut. Gjermania e ka turpëruar veten në skenën më të madhe të futbollit. Nuk ka asnjë justifikim për këtë, asnjë shpjegim dhe askush nuk mund të fshihet pas një performance si kjo. Kjo nuk është Gjermania që njoh dhe sigurisht jo ajo për të cilën kam luftuar”, ka thënë fillimisht Matthaus.
“Të eliminohesh nga Kupa e Botës në këtë mënyrë është e papranueshme. Çdo lojtar, trajner dhe çdo person i përfshirë në këtë ekip duhet të shihet në pasqyrë sonte, sepse kjo performancë nuk ishte aspak afër standardit që pritej nga Gjermania”.
“Nuk mund ta veshësh fanellën gjermane dhe të luash me kaq pak vullnet, agresivitet dhe besim. Shumë lojtarë u zhdukën në momentin që u ngrit presioni. Ku ishin liderët? Ku ishte lufta? Veshja e fanellës gjermane vjen me një përgjegjësi të madhe, megjithatë shumë dukeshin se e pranonin humbjen në vend që të bënin gjithçka për ta parandaluar atë", theksoi ai.
“Paraguaianët luftuan për çdo top sikur jeta e tyre të varej prej tij, ndërsa Gjermania dukej nervoze, pasive dhe plotësisht e pavetëdijshme kur situata u vështirësua. Ne kishim mjaftueshëm cilësi për të fituar, por futbolli nuk fitohet vetëm me talent. Ai fitohet me karakter, mentalitet dhe gatishmëri për të vuajtur për vendin tënd".
“Edhe stafi i trajnerëve duhet të pranojë pjesën e tyre të fajit. Taktikave u mungonte imagjinata, zëvendësimet nuk arritën të ndryshonin ritmin dhe skuadra dukej plotësisht e hutuar kur loja u bë e vështirë. Në një Kupë Bote, nuk mund të dukesh kaq i papërgatitur në momente vendimtare”.
“Nuk dua të dëgjoj justifikime për fat të keq, gjyqtarë apo penallti. Kampionët nuk fshihen pas justifikimeve - ata marrin përgjegjësi. Kjo humbje duhet të dhembë për një kohë shumë të gjatë sepse ishte plotësisht e shmangshme. Gjermania ka harruar se çfarë do të thotë vërtet të luftosh për këtë trofe dhe për mua kjo është pjesa më e dhimbshme e të gjithës".
"Kjo është një nga netët më të dhimbshme që kam përjetuar si gjerman dhe mësimi më i egër në futboll. Mund të dominosh posedimin e topit dhe të krijosh më shumë raste, por prapë të shkosh në shtëpi”.
“Unë besoj vërtet se e meritonim të fitonim gjatë 120 minutave. Por futbolli nuk është vendosur kurrë nga posedimi i topit, gjuajtjet apo golat e pritur. Askush nuk e priste këtë. Nëse dikush do të më kishte thënë para ndeshjes se Gjermania do të shkonte në shtëpi sonte, nuk do ta kisha besuar."
“Kjo humbje do të mbahet mend për vite me radhë; jo sepse Gjermania ishte e keqe, por sepse futbolli ndonjëherë mund të jetë çuditërisht i padrejtë. Statistikat mund të tregojnë një histori, por tabela e rezultateve është e vetmja që ka rëndësi në fund”, përfundoi legjenda gjermane. /Telegrafi/