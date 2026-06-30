Polemika të mëdha pas eliminimit: Pse goli i Jonathan Tah kundër Paraguait u anulua?
Gjermania e pati momentin e saj të madh të lehtësimit në kohën shtesë të fazës së 1/16 të Kupës së Botës 2026 kundër Paraguait. Jonathan Tah shënoi me kokë atë që dukej të ishte goli i epërsisë 2-1 pas një goditjeje nga këndi në minutën e 102-të, dhe lojtarët e DFB tashmë po festonin epërsinë në fund. Por më pas ndërhyri sistemi VAR.
Goli i Jonathan Tah kundër Paraguait nuk u llogarit sepse Waldemar Anton e përplasi portierin Gill përpara vijës së portës.
Skena u rishikua menjëherë pas golit. Fokusi ishte te kontakti midis Waldemar Anton dhe portierit të Paraguait, Gill. Portieri u pengua qartësisht pikërisht përpara vijës së portës dhe më pas u rrëzua në tokë.
Pas kontrollit të VAR-it, goli u anulua. Në vend të 2-1 për Gjermaninë, rezultati mbeti 1-1. Nga një perspektivë gjermane, kjo është jashtëzakonisht e hidhur, sepse goditja me kokë e Tah dukej tamam si momenti që ekipi i DFB-së kishte punuar për kaq shumë kohë.
Goditja nga këndi e Broën u ekzekutua në mënyrë brilante, Tah e mat vrapimin e tij në mënyrë perfekte dhe e dërgoi topin me kokë në rrjetë. Për disa sekonda, u duk sikur Gjermania më në fund e kishte kthyer mbrapsht këtë ndeshje të egër eliminatore. Por festimet nuk zgjatën shumë.
Një vendim i tillë dhemb veçanërisht në kohën shtesë. Pas disa skenave kontroverse, penalltive të mohuara dhe shumë presioni, Gjermania më në fund e çoi topin në rrjetë. Pastaj VAR-i vendos që goli nuk llogaritet.
Ky gol i anuluar ka hapur shumë polemika, pasi kontakti i lojtarit gjerman me portierin duket minimal dhe jo rrallëherë kemi parë këso lloj golash të pranohen. /Telegrafi/
both the referee and var officials should be ashamed for disallowing this jonathan tah goal for germany
this world cup officiating has been very poor https://t.co/BGbEu3DjM7 pic.twitter.com/WR03Cg2JrB
— wavy-utd (@wavycreator_) June 29, 2026
Inilah gol Jonathan Tah yang tidak disahkan. Gimana? pic.twitter.com/N27Wrx4wKI https://t.co/8qnbaeMVWf
— Cityzens Indonesia (@CityzensIDN) June 30, 2026