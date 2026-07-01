Jose Mourinho i dashuruar pas tij, Real Madridi gati ofertën e “çmendur” prej 150 milionë eurove
Real Madridi është gati të bëjë një tjetër goditje të madhe në merkato, pasi ka rikthyer interesimin për qendërmbrojtësin e Arsenalit, William Saliba, me kërkesë të drejtpërdrejtë të trajnerit Jose Mourinho.
Portugezi e konsideron francezin si pjesën që i mungon repartit defensiv dhe beson se me ardhjen e tij mund të ndërtojë një nga mbrojtjet më të forta në futbollin botëror.
Drejtuesit e klubit madrilen tashmë po punojnë në prapaskenë për të siguruar shërbimet e 25-vjeçarit, i cili do t'u bashkohej përforcimeve të tjera të verës si Denzel Dumfries, Marc Cucurella dhe Ibrahima Konate.
Megjithatë, në "Santiago Bernabeu" janë të vetëdijshëm se transferimi i Salibas do të jetë jashtëzakonisht i komplikuar. Mbrojtësi francez ka kontratë me Arsenalin deri në verën e vitit 2030, çka i jep klubit londinez kontroll të plotë mbi të ardhmen e tij.
Skuadra e drejtuar nga Mikel Arteta nuk ka ndërmend të heqë dorë nga një prej lojtarëve më të rëndësishëm të ekipit, përveç rastit kur vetë futbollisti kërkon largimin dhe në tavolinë vendoset një ofertë që nuk mund të refuzohet, e cila sipas raportimeve arrin në 150 milionë euro.
Për të financuar një operacion të tillë, drejtuesit e Real Madridit po shqyrtojnë mundësinë e shitjes së disa emrave të rëndësishëm gjatë kësaj vere.
Aurelien Tchouameni dhe Eduardo Camavinga janë dy lojtarët që mund të largohen për shifra të konsiderueshme, duke i siguruar klubit fondet e nevojshme për të realizuar transferimin e mbrojtësit francez.
Këmbëngulja e Jose Mourinhos për të sjellë Saliban në Madrid lidhet me projektin e tij për ndërtimin e një reparti defensiv dominues. Trajneri portugez e sheh futbollistin e lindur në Bondy si prototipin ideal të qendërmbrojtësit modern, falë kombinimit të forcës fizike, qetësisë në lojë dhe aftësisë për të udhëhequr mbrojtjen.
Gjatë tre sezoneve të fundit, Saliba është shndërruar në një prej qendërmbrojtësve më të mirë në botë, duke spikatur për aftësinë e tij në duelet një kundër një, sigurinë në situatat nën presion dhe vendimmarrjen e shkëlqyer me topin në këmbë.
Në Madrid besojnë se partneriteti i tij me Ibrahima Konaten do t'i jepte skuadrës një stabilitet të jashtëzakonshëm në zemër të mbrojtjes dhe do ta kthente ekipin në një kandidat serioz për çdo trofe.
Pengesa më e madhe mbetet qëndrimi i Arsenalit, i cili e konsideron Saliban një lojtar të paprekshëm në projektin sportiv të klubit.
Për këtë arsye, e ardhmja e transferimit do të varet në masë të madhe nga dëshira e vetë lojtarit për të bërë hapin e madh drejt Madridit.
Në zyrat e Real Madridit ekziston bindja se historia, prestigji dhe ambiciet e klubit do të jenë faktorët vendimtarë për ta bindur francezin të transferohet në "Santiago Bernabeu".
Telefonatat mes Madridit dhe Londrës pritet të intensifikohen në ditët në vijim, ndërsa Jose Mourinho mbetet i vendosur për të siguruar firmën e një lojtari që e konsideron themelin e mbrojtjes së tij të re./Telegrafi/