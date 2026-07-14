Jo vetëm Kupën e Botës, Messi, Mbappe dhe Bellingham po luftojnë edhe për çmimin individual më të lakmuar
Kupa e Botës 2026 po rezulton një nga edicionet më spektakolare në histori, me yjet më të mëdhenj të futbollit botëror që kanë dhuruar paraqitje të jashtëzakonshme.
Lionel Messi, Kylian Mbappe, Harry Kane, Jude Bellingham dhe emra të tjerë kanë qenë protagonistë, ndërsa gara për "Këpucën e Artë" premton të vendoset vetëm në fund të turneut.
Me gjysmëfinalet dhe ndeshjet e fundit ende për t'u zhvilluar, disa prej favoritëve kanë edhe dy mundësi për të shtuar numrin e golave dhe për të fituar çmimin që i takon golashënuesit më të mirë të Botërorit. Në rast barazimi me gola, fituesi përcaktohet nga numri i asistimeve.
Rekordi i një edicioni vazhdon të mbahet nga Just Fontaine, i cili realizoi 13 gola me Francën në Botërorin e vitit 1958. Ndërkohë, asnjë futbollist nuk e ka fituar dy herë "Këpucën e Artë", ndërsa Lionel Messi ende nuk e ka fituar këtë çmim.
Renditja aktuale e golashënuesve kryesorë:
1. Kylian Mbappe (Franca)
8 gola
3 asistime
Mbappe kryeson renditjen falë një asistimi më shumë se Messi. Sulmuesi francez ka qenë vendimtar gjatë gjithë turneut dhe ka shënuar në pothuajse çdo ndeshje.
2. Lionel Messi (Argjentina)
8 gola
2 asistime
39-vjeçari vazhdon të sfidojë moshën, duke udhëhequr Argjentinën drejt gjysmëfinales. Gjatë këtij Botërori ai është bërë golashënuesi dhe asistuesi më i mirë në historinë e Kupës së Botës.
3. Jude Bellingham (Anglia)
6 gola
1 asistim
Mesfushori anglez ka shpërthyer në fazën eliminatore, duke realizuar nga dy gola në dy ndeshje radhazi.
4. Harry Kane (Anglia)
6 gola
1 asistim
Kapiteni i Anglisë mbetet në garë për ta fituar për herë të dytë "Këpucën e Artë", një arritje që nuk është realizuar kurrë më parë.
5. Ousmane Dembele (Franca)
5 gola
2 asistime
Fituesi aktual i Topit të Artë ka zhvilluar një turne shumë të mirë, edhe pse ka qenë disi në hijen e Mbappes.
6. Mikel Oyarzabal (Spanja)
4 gola
1 asistim
Sulmuesi spanjoll mbetet ende në garë, por për të fituar çmimin do t'i duhet një fund turneu i jashtëzakonshëm.
Me Francën, Spanjën, Anglinë dhe Argjentinën ende në garë për trofeun e Botërorit, beteja për "Këpucën e Artë" pritet të jetë po aq emocionuese sa edhe lufta për titullin e kampionit të botës./Telegrafi/