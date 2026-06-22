Jimmy Fallon është nën kritika për fshehjen e një interviste kontroverse me Conor McGregor
Prezantuesi Jimmy Fallon është kritikuar ashpër për përpjekjen për të mbuluar një intervistë kontroverse me mundësin e UFC-së, Conor McGregor.
Sipas mediave britanike, Fallon po quhet pa shtyllë kurrizore dhe patetik për shkak se lejoi një mundës të UFC-së të shfaqej në emisionin e tij "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon".
Conor McGregor, i cili kthehet në UFC Octagon kundër Max Holloway në UFC 329, u shpall më parë përgjegjës në një padi civile për përdhunimin e një gruaje në vitin 2018 në një hotel në Dublin.
Megjithatë, pasi klipet e paraqitjes së tij në shfaqje filluan të qarkullonin në internet, përdoruesit e rrjeteve sociale e kritikuan Jimmy Fallon që i dha hapësirë në media.
Tani, pas postimit të tij të fundit në rrjetet sociale në lidhje me një akt akrobatik të habitshëm që filmoi me Paul McCartney në vitin 2018, fansat po pretendojnë se Jimmy Fallon po përpiqet të varrosë të gjitha lidhjet me Conor McGregor.
"Pse nuk doni ta paraqisni McGregor? Pse jo", "Nuk përmendet asnjë pjesëmarrje e Conor McGregor si i ftuar në shfaqje", "Jam i befasuar që nuk paraqisni një reportazh të vogël e të këndshëm me McGregor këtu. Sikur nuk duhej të ndodhte? Nuk do ta shikoj më kurrë shfaqjen tuaj", ishin vetëm disa nga komentet.
Rastësisht, pas një vendimi të jurisë në një çështje civile, gruas që paditi McGregor për përdhunim iu dhanë 248,603 euro dëmshpërblim dhe Conor McGregor u akuzua për përdhunim dhe abuzim brutal. /Telegrafi/