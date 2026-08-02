Nicole Kidman në një romancë të re? Fotografohet me investitorin amerikan Michael Reinstein
Nicole Kidman ka ngjallur spekulime për një lidhje të re pasi është fotografuar në shoqërinë e investitorit amerikan, Michael Reinstein.
Aktorja 59-vjeçare është parë në Los Angeles, ku Reinstein e ka pritur në aeroport pas kthimit të saj nga New York-u, ndërsa në fotografitë e publikuara shihet në sediljen e pasagjerit të Ferrarit të tij të zi.
Dyshimet për një afërsi mes tyre nisën pasi çifti u fotografua edhe në fillim të korrikut në Portofino të Italisë, ku u panë duke kaluar kohë së bashku në një hotel luksoz dhe duke shijuar pushimet.
Nicole me partner të ri?
Michael është një biznesmen dhe investitor amerikan, themelues dhe president i kompanisë investuese Regent, me seli në Beverly Hills, e cila investon në fusha si moda, media, teknologjia dhe shitjet me pakicë.
Këto paraqitje vijnë disa muaj pas divorcit të Nicole nga këngëtari Keith Urban, me të cilin ishte e martuar për afro 20 vite dhe ka dy vajza.
Nicole me partner të ri?
Sipas burimeve pranë aktores, po kalon një fazë të re në jetën e saj dhe po fokusohet te lumturia dhe familja.
Vetë Kidman ka qenë gjithmonë e kujdesshme për të ruajtur privatësinë e saj. /Telegrafi/
Nicole dhe Keith