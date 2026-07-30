Thashethemet për shtatzëninë e të dashurës së Lamine Yamal kanë përmbytur rrjetet sociale: E gjitha filloi me një video në TikTok
Influencuesja spanjolle Ines Garcia shkaktoi një stuhi të vërtetë në rrjetet sociale pasi ripostoi një video në TikTok që i bëri shumë njerëz të mendonin se ajo dhe futbollisti Lamine Yamal janë në pritje të një fëmije.
E gjitha filloi kur Garcia ripostoi një video që tregonte gra shtatzëna, me një mesazh emocional rreth asaj se si është të mbash "një zemër që rreh falë tëndes". Edhe pse ishte vetëm një ripostim, shumë ndjekës menjëherë filluan të spekulonin se influencuesja donte të linte të kuptohej për shtatzëninë e saj në këtë mënyrë.
Komentet u përhapën shpejt në mediat sociale, me shumë njerëz që pyesnin veten nëse Garcia dhe Yamal ishin gati për një kapitull të ri në jetën e tyre. Ndërsa disa besojnë se postimi ka një kuptim të fshehur, të tjerë besojnë se thjesht po ndante përmbajtje që asaj i pëlqente.
"A e konfirmoi Ines sapo se është shtatzënë?", "Nëse kjo është e vërtetë, urime!", "Mendoj se njerëzit e teprojnë me një ripostim", "Një ripostim nuk do të thotë që dikush është shtatzënë. Ndoshta asaj thjesht i pëlqeu videoja.", "Lamine dhe Inés me siguri do të deklarohen së shpejti nëse thashethemet janë të vërteta", janë disa nga komentet.
Pavarësisht spekulimeve të shumta, as Ines Garcia dhe as Lamine Yamal nuk kanë komentuar mbi thashethemet që qarkullojnë në internet. Deri në këtë moment, nuk ka konfirmim zyrtar se çifti i ri pret një fëmijë, kështu që të gjitha informacionet bazohen vetëm në supozimet e përdoruesve të rrjeteve sociale.
Në muajt e fundit, jeta e tyre private ka qenë nën syrin vigjilent të publikut, kështu që pothuajse çdo postim që ata ndajnë shkakton një numër të madh reagimesh dhe interpretimesh të ndryshme. Pikërisht për këtë arsye ky ripostim në TikTok nuk kaloi pa u vënë re. /Telegrafi/