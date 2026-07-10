Jennifer Lopez tërheq gjithë vëmendjen me paraqitjen e saj elegante në Paris
Jennifer Lopez ka vazhduar të tërheqë vëmendjen me paraqitjet e saj elegante gjatë Javës së Modës në Paris.
Këngëtarja dhe aktorja 56-vjeçare u fotografua teksa largohej nga hoteli i saj për një mbrëmje në kryeqytetin francez, e veshur me një fustan të bardhë skulpturor nga stilisti Stephane Rolland.
Ylli amerikan zgjodhi një krijim me prerje moderne dhe siluetë në formë kambane, të cilin e kombinoi me bizhuteri luksoze me gurë rubini dhe diamante, shkruan DailyMail.
Pamjen e kompletoi me një stil minimalist, duke lënë fustanin të ishte në qendër të vëmendjes.
Më pas, Lopez u drejtua për darkë në restorantin e njohur Gigi, pranë Kullës Eiffel, një destinacion i preferuar edhe nga emra të njohur të modës dhe showbiz-it si Bella Hadid, Kendall Jenner dhe Sydney Sweeney.
Në një intervistë të mëparshme për InStyle, Jennifer kishte folur për qasjen e saj ndaj modës, duke theksuar se i pëlqen të eksperimentojë me stile të ndryshme, nga ato klasike e elegante deri te krijimet më moderne, duke qëndruar gjithmonë besnike ndaj vetes.
Dalja e saj në Paris vjen vetëm pak ditë pasi mori pjesë në dasmën e Taylor Swift dhe Travis Kelce, ku gjithashtu tërhoqi vëmendjen me një tjetër paraqitje elegante, të cilën e ndau më pas edhe me ndjekësit në Instagram. /Telegrafi/