Jennifer Lopez ka tërhequr vëmendjen në Los Angeles teksa është parë në një dalje të fundit publike, vetëm pak ditë pas performancës së saj surprizë në Coachella 2026.

Ylli 56-vjeçar u shfaq me një stil sportiv dhe elegant, duke veshur një veshje tërësisht të zezë me bluzë të shkurtër dhe geta të ngushta, të kombinuara me atlete dhe aksesorë luksozë.

Ajo u pa duke shkuar për drekë në një restorant, i cili është nga vendet më të frekuentuara nga personazhet e njohur në Los Angeles, shkruan DailyMail.

Pamja e saj e relaksuar, por njëkohësisht glamuroze, u plotësua me bizhuteri ari dhe flokë të mbledhur bisht, duke vënë në pah fizikun e saj të tonifikuar.

Dalja e saj vjen menjëherë pas debutimit në skenën e Coachella-s, ku ajo performoi për herë të parë në këtë festival të madh muzikor, duke marrë reagime të shumta nga publiku.

Në atë paraqitje, Jennifer Lopez interpretoi këngën e re “Save Me Tonight” gjatë performancës së DJ David Guetta, duke shënuar një moment të rëndësishëm në karrierën e saj muzikore. /Telegrafi/

YjetMagazina