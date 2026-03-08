"Janë forca që mban botën gjallë”, Stenaldo uron gratë për 8 Mars
Gjatë spektaklit të së shtunës në Big Brother VIP Albania, në momentin kur banorët po bënin nominimet e tyre, Stenaldo shfrytëzoi rastin për të përcjellë një mesazh të veçantë me rastin e Ditës Ndërkombëtare të Gruas.
Banori u ndal për pak çaste për të uruar të gjitha gratë, duke e nisur mesazhin e tij me familjen.
Ai dërgoi një urim të veçantë për nënën dhe gjyshen e tij, duke treguar se i mungojnë shumë gjatë qëndrimit në shtëpinë e Big Brother.
BBVA/YouTube
“Urime 8 marsin të gjithëve, mbi të gjitha uroj mamin dhe gjyshen time dhe i puth fort, më ka marrë malli për ta. Urime të gjitha grave, janë forca që mban botën gjallë”, u shpreh Stenaldo.
Mesazhi i tij u prit me duartrokitje dhe vlerësim nga publiku, ndërsa momenti u kthye në një nga çastet më të dashura të spektaklit. /Telegrafi/