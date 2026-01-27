"Jam krenar që jam djali i Violetë Kukajt", Rogerti i reagon ashpër Malit: A je edhe i babait? Turp për ty që s'e përmend edhe të atin
Gjatë spektaklit të fundit “Prime” të së martës, banorët e Big Brother VIP Kosova u përballën me një debat të fortë mes Rogertit dhe Malit, i cili ka ndezur tensione brenda shtëpisë.
Mali u ndje i lënduar nga fjalët e rënda të Rogertit që lidhnin familjen e tij, dhe iu përgjigj me vendosmëri: “Unë në fund jam shumë i kënaqur kush jam, jam krenar që jam djali i nënës time, Violetë Kukaj”.
Reagimi i Malit duket se e acaroi edhe më shumë Rogertin, i cili iu kthye me ironi dhe kritikë: “Turp për ty që nuk përmend babanë”.
Deklarata e tij vjen vetëm pak javë pas një ngjarjeje tjetër të tensionuar brenda shtëpisë, kur Mali refuzoi një takim me babain e tij, Faik Retkoceri, duke u bazuar në raportet shumë të acaruara që ata kanë në familje.
Ky debat ka tërhequr vëmendjen e publikut dhe ka ngritur pyetje mbi marrëdhëniet familjare të banorëve dhe mënyrën se si këto ndikojnë në lojën brenda Big Brother VIP Kosova. /Telegrafi/