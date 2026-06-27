Ish-ylli i Milanit i ofrohet rivalit të tyre të urryer: Do të isha transferim i shkëlqyer për Juventusin
Franck Kessie i ka bërë të ditur Juventusit se ai do të ishte “një transferim i shkëlqyer” për ta, veçanërisht si lojtar i lirë pas largimit nga Al-Ahli.
Mesfushori nuk është aspak i panjohur me Serie A, pasi iu bashkua akademisë së Atalantës në vitin 2015, më pas kaloi te Cesena dhe Milan, përpara se të transferohej te Barcelona në vitin 2022.
Vetëm një vit më vonë, ai u transferua te Al-Ahli në Arabinë Saudite, ndërsa kontrata e tij skadon më 30 qershor.
Janë raportuar spekulime që e lidhin 29-vjeçarin me një rikthim në futbollin italian te Juventusi i Luciano Spallettit, dhe gjatë pjesëmarrjes në Kupën e Botës 2026 me Bregun e Fildishtë, ai ka folur për Gazzetta dello Sport.
“E kam parë diskutimin për Juventusin. Jam i fokusuar vetëm te Kupa e Botës, por do të them vetëm një gjë: do të isha një transferim i shkëlqyer”.
“Jam në formë të mirë, po luaj në Kupën e Botës dhe, mbi të gjitha, jam lojtar i lire, çfarë më shumë mund të kërkosh”.
“Për këtë arsye shumë klube janë të interesuara për mua, dhe kanë të drejtë! Por edhe për pesë ditë të tjera, unë jam ende lojtar i Al-Ahli. Pas fazës së 1/8-ve do të flasim më shumë”, ka thënë Kessie.
Juventusi dhe Atalanta kanë shfaqur interes për mesfushorin, i cili ka shënuar 41 gola dhe 16 asistime në 204 ndeshje në Serie A gjatë karrierës së tij.
“Agjenti im po punon për këtë, po marrim shumë telefonata, dhe kjo është normale. Edhe unë do të më firmosja në këto kushte, si fizikisht ashtu edhe financiarisht”, tha ai me humor.
Problemi kryesor mbetet paga, e cila mund të jetë rreth 4-5 milionë euro në sezon, shumë më e ulët krahasuar me pagën e tij aktuale prej rreth 14 milionë euro në vit te Al-Ahli./Telegrafi/