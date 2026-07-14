Ish-partnerja për vdekjen e Sam Neill: Gjendja e tij u përkeqësua dy javë më parë
Laura Tingle, ish-partnerja e aktorit të njohur Sam Neill, ka zbuluar se gjendja e tij shëndetësore ishte përkeqësuar ndjeshëm rreth dy javë para vdekjes.
Ajo tha se, megjithëse aktori ishte mjaft i sëmurë, të gjithë besonin se ai po rikuperohej, ndaj lajmi për ndarjen e tij nga jeta ishte një tronditje e madhe.
Edhe pse shkaku zyrtar i vdekjes nuk është bërë publik, Tingle dyshon se Neill humbi jetën si pasojë e një infeksioni të rëndë, ndoshta pneumoni, i cili përfitoi nga sistemi i tij imunitar i dobësuar.
Sam Neill kishte luftuar prej vitesh me një formë të rrallë të kancerit të gjakut, angioimunoblastik T-qelizor, dhe vitin e kaluar kishte njoftuar se sëmundja ishte në remision.
Ai e kishte rrëfyer betejën e tij me kancerin edhe në kujtimet e botuara vitin e kaluar.
Vdekja e aktorit u konfirmua nga agjenti i tij, i cili bëri të ditur se Neill ndërroi jetë i qetë në gjumë, i rrethuar nga familja.
Ka lënë pas dy fëmijët e tij, Tim dhe Elena si dhe njerkën e tyre, Maiko Spencer. /Telegrafi/
Sam Neill