Ish-drejtori ekzekutiv i Google fotografohet me modelen 43 vite më të re - përhapën thashethemet për një lidhje
Ish-drejtori ekzekutiv i Google, Eric Schmidt (70), ka ndezur thashetheme se është në një lidhje romantike me modelen 27-vjeçare Gloria-Sophie Burkandt. Të dy u panë së bashku në Davos muajin e kaluar.
Gloria-Sophie Burkandt është vajza e Markus Söder, kreut të Unionit Kristian Social Gjerman.
Deri më tani, ajo ka pozuar për Vogue, Elle, Harper's Bazaar dhe ka bashkëpunuar me disa marka mode, duke përfshirë Longchamp, Tom Ford, Max Mara dhe Philipp Plein.
Mediat gjermane raportojnë se ajo ka një diplomë masteri në menaxhim biznesi dhe aktualisht po studion për doktoraturë. Ai jeton në rrugën Nju Jork - Los Anxhelos - Gjermani.
Një burim për Bild deklaroi se ajo është në një lidhje romantike me Eric Schmidt. Megjithatë, një burim për PageSix tha se ata janë vetëm miq. Ata ende nuk kanë komentuar mbi spekulimet.
Schmidt ka qenë në një martesë të hapur me Wendy Schmidt për katër dekada.
Ai e gjeti veten në qendër të një skandali në tetor 2025, pasi ish-e dashura e tij, e cila është 39 vjet më e re se ai, e paditi për përndjekje, abuzim dhe "mashkullorësi toksike", duke pretenduar se ai e monitoronte vazhdimisht ndërsa ishin bashkë.
Thuhet se ai investoi 100 milionë dollarë në startup-in e tyre të dështuar të inteligjencës artificiale Steel Perlot, gjë që u bë një temë kryesore pas ndarjes së tyre. /Telegrafi/