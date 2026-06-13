Interi synon goditjen e madhe të verës – transferimin e yllit të Real Madridit
Presidenti i Interit, Beppe Marotta, ka udhëtuar drejt ‘Santiago Bernabeu’ për ndeshjen e legjendave mes Real Madrid dhe Interit. Vizita, e realizuar me ftesë të presidentit të rizgjedhur Florentino Perez, mund të shërbejë si bazë për negociata të reja mes dy klubeve, përtej marrëveshjes së afërt për Denzel Dumfries.
Sipas CalcioMercato.it, marrëdhëniet mes Interit dhe Real Madridit tashmë kanë prodhuar lëvizje të rëndësishme këtë verë, me rikthimin e Jose Mourinho në stolin teknik dhe afrimin e Dumfries nga ‘San Siro’ që konsiderohet i afërt.
Tani vëmendja është zhvendosur te dy lojtarë të Real Madridit që konsiderohen jashtë planeve të klubit: Franco Mastantuono dhe Eduardo Camavinga, edhe pse situatat e tyre janë të ndryshme.
Mastantuono ka kaluar një sezon të parë zhgënjyes në Bernabeu dhe pritet të ketë vështirësi për minuta loje nën drejtimin e Mourinhos, për shkak të konkurrencës së fortë në skuadër.
Real Madridi preferon një huazim me opsion blerjeje, ndërsa Interi ende nuk është plotësisht i bindur nga profili i tij taktik.
Ndërkohë, Eduardo Camavinga shihet si një profil shumë më i përshtatshëm për kërkesat e Cristian Chivu, i cili e vlerëson shumë fleksibilitetin e tij në mesfushë. Edhe Juventus raportohet se ka interes për francezin.
Pengesa kryesore mbetet aspekti financiar, pasi Real Madrid kërkon të paktën 50 milionë euro për Camavingan, një shifër që aktualisht është përtej buxhetit të Interit pa shitje të rëndësishme në skuadër./Telegrafi/