Interesim nga gjigantët e Anglisë, agjenti i Sandro Tonalit: Është italiani më i vlefshëm në botë
Agjenti i Sandro Tonalit, Beppe Riso, ka deklaruar se interesimi nga klube të mëdha si Arsenali dhe Manchester City ka qenë gjithmonë “qëllimi” pas transferimit të mesfushorit në Ligë Premier, duke shtuar se lojtari i Newcastle është aktualisht futbollisti italian më i vlefshëm në botë.
Tonali ka shkëlqyer në nivel individual me Newcastle gjatë sezonit 2025/26, pavarësisht se skuadra e tij ndodhet aktualisht në vendin e 12-të në tabelën e Liga Premier.
Megjithatë, jeta në Angli nuk ka qenë gjithmonë e lehtë për italianin që nga transferimi i tij nga Milani te Newcastle në vitin 2023. Pak kohë pas mbërritjes në klub, Tonali u godit me një pezullim prej 10 ndeshjesh nga Federata Italiane e Futbollit (FIGC) për përfshirje në aktivitete të ndaluara të basteve.
Riso, duke folur në një intervistë për Calcio e Finanza, këmbëngul se nuk kishte pasur asnjë dijeni për problemet e Tonalit në atë kohë, përndryshe do të kishte ndërhyrë më herët për ta ndihmuar.
“Në asnjë mënyrë, përndryshe do të kisha ndërhyrë”.
“Duhet të them se mendoj që transferimi (largimi nga Milani) rezultoi të ishte një zgjedhje e fituar në atë aspekt. Tifozët e Newcastle ishin të jashtëzakonshëm me Sandron, ata e kanë mbështetur gjithmonë. Ai mori trajtim të ndryshëm në Itali, por jo nga tifozët e Milanit, të cilët gjithmonë e kanë mbrojtur”.
“Mentali është ndryshe në Angli dhe kishte gjithmonë ovacione nga publiku sa herë që Sandro hynte në stadium, pavarësisht pezullimit të tij. Po flasim për një djalë të ri që bëri një gabim. Tifozët e kuptuan këtë dhe e falën. Tani, Sandro ka ndryshuar plotësisht”.
Tashmë, Tonali po shkëlqen si në Ligën Premier ashtu edhe në Ligën e Kampionëve me Newcastle dhe ka filluar të tërheqë interesimin e disa prej klubeve më të mëdha në botë.
“Ky ishte qëllimi që nga momenti kur ai shkoi në Angli, të përpiqeshim ta bënim një futbollist yll. Mendoj se është futbollisti italian më i vlefshëm në botë për momentin”./Telegrafi/