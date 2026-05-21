Ku do të shkojë Guardiola pas Manchester Cityt? Një ide e çmendur ka dalë në pah
E ardhmja e Pep Guardiolës mbetet një e panjohur e madhe. Edhe pse as ai dhe as klubi nuk e kanë konfirmuar zyrtarisht largimin e tij, mediat angleze janë pothuajse të sigurta se trajneri katalunas do të largohet nga stoli i Manchester Cityt në fund të sezonit.
Ndërsa spekulimet janë të shumta për lëvizjen e tij të radhës, ish-futbollisti Jermaine Pennant ka bërë një sugjerim të pabesueshëm: një lëvizje në radhët e rivalëve më të mëdhenj, Liverpoolit.
Një nga mundësitë më të mundshme është që Guardiola të marrë një vit pushim pas një dekade pune intensive në Etihad. Sidoqoftë, destinacioni i tij i radhës mbetet një mister. Shumë e shohin atë duke përmbushur një dëshirë të vjetër dhe duke marrë drejtimin e një prej ekipeve të mëdha kombëtare, si Italia apo Anglia, por ende nuk ka informacione konkrete.
Megjithatë, ish-lojtari i Arsenalit dhe Liverpoolit, Pennant ka guxuar t’i japë disa këshilla trajnerit të famshëm. Pennant beson se nuk do të kishte asgjë të keqe nëse Guardiola do të merrte drejtimin e rivalëve të drejtpërdrejtë të Manchester Cityt, me të cilët ka luftuar për tituj prej vitesh.
Ideja vjen në një kohë kur e ardhmja e Arne Slot në Anfield është e pasigurt pas një sezoni zhgënjyes, gjë që mund të çojë në largimin e holandezit nga klubi.
talkSPORT pundit claims Pep Guardiola would 'love' to manage Liverpool https://t.co/Ku3KvixdG2
— talkSPORT (@talkSPORT) May 21, 2026
Pennant këmbëngul se rivaliteti midis dy klubeve nuk duhet të jetë pengesë për një marrëveshje të mundshme. Duke folur në emisionin "Inside Liverpool" të talkSPORT, Pennant ishte i qartë kur u pyet nëse do ta mirëpriste Guardiolën në Anfield me krahë hapur.
“Sigurisht, kush nuk do ta donte atë? Çdo klub në botë do të donte ta kishte Pepin si trajner. Ai do të donte shumë të stërviste Liverpoolin! Thjesht duhet ta shohësh atmosferën në Kop kur ai del në fushë. Pa dyshim, Guardiola do të donte shumë të punonte në atë lloj atmosfere”, ka thënë Pennant. /Telegrafi/