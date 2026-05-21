Kthehet në pronësi të MBPZhR-së objekti i uzurpuar në Komunën e Zveçanit
Drejtorati i Inspektoratit Qendror të Pylltarisë dhe Gjuetisë në kuadër të Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural (MBPZhR), në bashkëpunim me Agjencinë Pyjore të Kosovës, kanë ndërmarrë një aksion për rikthimin në pronësi dhe në administrim të Agjencisë Pyjore të Kosovës, të një objekti në Komunën e Zveçanit, i cili deri më tani ishte i uzurpuar dhe shfrytëzohej nga struktura paralele në veri të vendit.
Ky veprim është ndërmarrë në bazë të vendimit të Ministrit të Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Armend Muja, për racionalizimin e hapësirave administrative dhe optimizimin e shfrytëzimit të pronës publike.
Përmes këtij procesi po bëhet riorganizimi i hapësirave institucionale dhe orientimi më efikas i resurseve financiare, me qëllim që mjetet publike të ridrejtohen drejt investimeve konkrete për fermerët dhe zhvillimin e sektorit bujqësor.
Ky veprim është pjesë e procesit të riorganizimit institucional dhe optimizimit të shfrytëzimit të pronës publike, me synim rritjen e efikasitetit administrativ, uljen e kostove operative dhe përmirësimin e funksionimit të institucioneve publike.
Në kuadër të këtij procesi, MBPZhR synon zhvendosjen graduale të institucioneve vartëse në objekte publike, duke reduktuar shpenzimet e qirasë dhe duke forcuar menaxhimin e pronës shtetërore.