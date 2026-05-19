E kryer, Enzo Maresca pasues i Guardiolas te Man City
Pep Guardiola i informoi drejtuesit e Manchester Cityt mbrëmë (e hënë) se planifikon të largohet nga klubi në fund të sezonit dhe ata nuk kërkuan një pasardhës për shumë gjatë.
Me sa duket, Guardiola e kishte njoftuar tashmë vendimin e tij drejtuesve të klubit, të cilët tashmë kanë arritur një marrëveshje me 46-vjeçarin Enzo Maresco, i cili tani do të marrë përsipër rolin e menaxherit.
Sipas ekspertit të transferimeve Fabrizio Romano, Maresca ka arritur një marrëveshje verbale me drejtuesit e Cityt dhe tani presim vetëm konfirmimin zyrtar të bashkëpunimit të përfunduar.
🚨🔵 BREAKING: Enzo Maresca has a total verbal agreement with Manchester City, HERE WE GO!
The Italian manager has always been considered the ideal candidate to replace Pep Guardiola.
Deal in place and Maresca will sign an initial three year deal at #MCFC. 🇮🇹
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 19, 2026
Ai është një ish-futbollist italian dhe student i Pep Guardiolës, me të cilin punoi për shumë vite në stafin e trajnerëve të Cityt.
Maresca u largua nga City në vitin 2023, pas së cilës drejtoi Leicester Cityn dhe Chelsean, dhe Blutë nga Stamford Bridge e shkarkuan atë pesë muaj më parë.
Si kujtesë, City është ende në luftë për titullin e kampionit të Anglisë, por sonte do të duhet të festojë në Bournemouth për të ruajtur shanset për xhiron e fundit.
Sigurisht, Maresca do ta zëvendësojë Guardiolën nga sezoni i ri. /Telegrafi/