Pep Guardiola i informoi drejtuesit e Manchester Cityt mbrëmë (e hënë) se planifikon të largohet nga klubi në fund të sezonit dhe ata nuk kërkuan një pasardhës për shumë gjatë.

Me sa duket, Guardiola e kishte njoftuar tashmë vendimin e tij drejtuesve të klubit, të cilët tashmë kanë arritur një marrëveshje me 46-vjeçarin Enzo Maresco, i cili tani do të marrë përsipër rolin e menaxherit.

Sipas ekspertit të transferimeve Fabrizio Romano, Maresca ka arritur një marrëveshje verbale me drejtuesit e Cityt dhe tani presim vetëm konfirmimin zyrtar të bashkëpunimit të përfunduar.

Ai është një ish-futbollist italian dhe student i Pep Guardiolës, me të cilin punoi për shumë vite në stafin e trajnerëve të Cityt.

Maresca u largua nga City në vitin 2023, pas së cilës drejtoi Leicester Cityn dhe Chelsean, dhe Blutë nga Stamford Bridge e shkarkuan atë pesë muaj më parë.

Si kujtesë, City është ende në luftë për titullin e kampionit të Anglisë, por sonte do të duhet të festojë në Bournemouth për të ruajtur shanset për xhiron e fundit.

Sigurisht, Maresca do ta zëvendësojë Guardiolën nga sezoni i ri.

