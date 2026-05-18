'Luftë për Tonalin': Newcastle vendos çmimin marramendës
Sandro Tonali mund të largohet nga Newcastle United gjatë afatit kalimtar të verës, pasi klubi anglez është i hapur për shitjen e mesfushorit italian mes interesimit në rritje nga disa prej skuadrave më të mëdha në Evropë.
Pas një sezoni zhgënjyes, ku Newcastle mbeti jashtë garave evropiane, drejtuesit e klubit janë të detyruar të balancojnë financat dhe të respektojnë rregullat e “Fair Play Financiar” në Ligën Premier.
Për këtë arsye, klubi ka vendosur të nxjerrë në shitje disa nga lojtarët më të rëndësishëm të skuadrës, ndërsa Tonali konsiderohet si një nga asetet më të vlefshme.
Mesfushori 26-vjeçar vazhdon të jetë shumë i kërkuar në tregun evropian falë cilësive të tij taktike, disiplinës dhe aftësisë për të kontrolluar ritmin e lojës.
Sipas raportimeve nga Football Insider, Arsenali dhe Manchester United janë njoftuar se për të siguruar shërbimet e italianit do të duhet të paguajnë plot 80 milionë euro.
Newcastle nuk ka ndërmend të ulë kërkesat financiare dhe e konsideron Tonalin një lojtar kyç për të ardhmen, edhe pse situata ekonomike mund ta detyrojë klubin të bëjë sakrifica të mëdha.
Drejtuesit besojnë se konkurrenca mes Arsenalit dhe Manchester United mund të rrisë më tej vlerën e transferimit.
Trajneri Mikel Arteta e sheh Tonalin si përforcimin ideal për mesfushën e Arsenalit, duke vlerësuar intensitetin dhe eksperiencën e tij.
Nga ana tjetër, Manchester United po kërkon një organizator loje me cilësitë teknike dhe mbrojtëse që italiani ofron prej vitesh në nivelet më të larta.
Burime pranë klubit anglez bëjnë të ditur se shifra prej 80 milionë eurosh mbetet e panegociueshme dhe Newcastle nuk do të pranojë oferta më të ulëta.
Ndërkohë, vetë lojtari mbetet i fokusuar te sezoni, ndërsa përfaqësuesit e tij po analizojnë projektet sportive të klubeve të interesuara.
E ardhmja e Tonalit pritet të jetë një nga çështjet më të nxehta të afatit kalimtar, me gjigantët anglezë që po përgatiten për një garë të fortë për firmën e mesfushorit italian. /Telegrafi/