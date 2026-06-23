“I thashë gruas sime të përgatiste një kornizë të veçantë për të”, si një gazetar i Kupës së Botës arriti të realizonte foton e jetës me Messin
Gazetari argjentinas, Joaquin Bruno është bërë pjesë e një fotografie ikonike së bashku me Lionel Messin, pas festes së këtij të fundit tek njëri nga golat e shënuar ndaj Austrisë të hënën mbrëma.
Gjatë fitores së tensionuar të Argjentinës në Kupën e Botës kundër Austrisë, e cila zyrtarisht siguroi vendin e saj për në raundin e 1/16-ave, Lionel Messi i çoi tifozët në një tërbim me një gol nga rikuperimi në minutën e 95-të.
Por momenti më prekës erdhi menjëherë pasi topi goditi rrjetën, kur Messi vrapoi drejt portës dhe ndau një përshëndetje me Joaquin Brunon, një gazetar të TyC Sports që qëndronte menjëherë pas portës.
Fotografia që rezultoi u bë menjëherë xhiro e botës, dhe Bruno ende po përpiqet ta përpunojë skenarin absolut të ëndrrës.
Bruno nuk mundi ta fshihte gëzimin e tij të pastër për pamjen ikonike, duke pranuar: "I kam thënë tashmë gruas sime të përgatisë një kornizë të veçantë për të, sepse kjo foto duhet të na mbetet në sy çdo ditë".
Duke reflektuar mbi takimin, gazetari shtoi: "Ajo që ndiej tani është diçka e vështirë për t'u shpjeguar për një tifoz argjentinas të futbollit, për një fanatik të Messit. Do ta mbaj këtë moment dhe këtë imazh me vete për gjithë jetën". /Telegrafi/
🚨🚨Le journaliste Joaquín Bruno :
« J’ai déjà dit à ma femme de lui préparer un cadre spécial, car cette photo doit rester sous nos yeux tous les jours. » 🩵 pic.twitter.com/r4wdh3sH7g
— FAN INTER-MESSI (@FANFOOTMESSI) June 23, 2026