Hygerta Sako ka pranuar se u bë pjesë e Big Brother VIP Kosova 4 edhe për shkak të çështjeve ekonomike, pasi është një nënë vetushqyese.

“E dija që shumë njerëz do të pëlqenin banorë të tjerë, por isha e lumtur se ata që do më donin, do më donin prej vërteti”, tha ajo.

“Ata që janë pak më të rritur më kanë kuptuar, ma kanë vlerësuar edhe logjikën e analizën. Kurse brezi i ri kanë tjetër formë të menduarit, logjikuarit”, tha Sako në “Sol” në Klan Kosova.

Foto: YouTube

Prezantuesja e sportit arriti deri në finale të këtij edicioni, duke u renditur e pesta.

Ndonëse sipas një pjese të madhe nuk e meritonte finalen meqë ishte në gjumë gjatë gjithë kohës.

Ajo tani po vazhdon me angazhimet e saj profesionale pas përfundimit të formatit.

Sako gjithashtu është parë këto ditë në disa qytete të Kosovës.

- YouTube www.youtube.com

Yjet Magazina