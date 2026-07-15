Hilary Duff zbulon procedurën estetike që pëlqen më shumë: I bëj të gjitha
Hilary Duff ka zbuluar më në fund se cila është procedura estetike që pëlqen më shumë për të ruajtur pamjen e saj rinore.
"I bëj të gjitha," tha 38-vjeçarja në një intervistë për revistën People javën e kaluar.
"Më pëlqen Botox-i. Jam e fiksuar pas microneedling-ut dhe trajtimeve të fytyrës me spermë salmoni. Kjo funksionon shumë mirë. Madje po e bind edhe bashkëshortin tim ta provojë. Edhe ai është bërë i fiksuar pas këtij trajtimi. I pëlqen shumë."
Ish-ylli i Disney Channel vazhdoi:
"Dikur kaloja me orë të tëra duke u bërë gati. Ne, si nëna, kemi vetëm katër minuta për t'u përgatitur. Fëmijët e mi janë gjithmonë të parët. Ndihem shumë më mirë me veten kur përdor disa produkte të provuara, që e di se japin rezultat. Gjithashtu, pi shumë ujë."
Hilary Duff dhe bashkëshorti i saj i dytë, Matthew Koma, janë prindër të tre vajzave: Banks, shtatë vjeçe, Mae, pesë vjeçe, dhe Townes, dy vjeçe.
Ylli, e cila ka qenë edhe në kopertinën e revistës Sports Illustrated Swimsuit, është gjithashtu nënë e Luca Comrie, 14 vjeç, nga martesa e saj trevjeçare me ish-bashkëshortin Mike Comrie. Çifti u nda në vitin 2014, ndërsa divorci u finalizua në vitin 2016.
Duff ishte ende e martuar me ish-lojtarin e NHL-së, Mike Comrie, kur u njoh për herë të parë me producentin muzikor Matthew Koma në vitin 2013, gjatë bashkëpunimit për albumin e saj të pestë në studio, "Breathe In. Breathe Out."
Hilary dhe Matthew Koma nisën lidhjen e tyre në vitin 2017. Çifti, i martuar prej gjashtë vitesh, ka bashkëpunuar edhe në karrierën muzikore të Duff, pasi Koma mbikëqyri regjistrimin e albumit të saj të gjashtë, "Lucky... or Something."