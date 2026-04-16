Henry: Real Madridi mendonte se ishte i paprekshëm, tani tifozët do të qajnë në internet
Legjenda franceze, Thierry Henry analizoi eliminimin e Real Madridit nga Liga e Kampionëve dhe theksoi se Bayern Munichu e meritonte të arrinte në gjysmëfinale në fund.
Sulmuesi legjendar vlerësoi guximin e "klubit mbretëror", por pranoi se atyre u mungonte më shumë përmbajtje futbollistike në këtë projekt.
"Real mendonte se ishin mbretërit e paprekshëm të rikthimeve, por sonte Bayern u dha atyre një dozë brutale të ilaçit të tyre", ka thënë fillimisht Henry për CBS.
Henry beson se Bayern e shfrytëzoi në mënyrë të shkëlqyer momentin kyç të ndeshjes pas përjashtimit të Eduardo Camavingas.
"Çfarë ndeshje. E shikon Realin duke i shkatërruar plotësisht në pjesën e parë me Guler dhe Mbappe dhe të gjithë në shtëpi mendojnë se rikthimi është një punë e kryer".
“Pastaj Bayerni doli në pjesën e dytë, përdori më shumë lojtarë dhe e shndërroi fushën në një centrifugë. Ata u mbytën plotësisht. Dhe vetëm gjuajtja e Michael Olise në kohën shtesë për golin e fundit të Bayernit, i cili vulosi rënien nga kategoria. Çfarë goli. Të tregosh një qetësi të tillë kundër Real Madridit në minutën e 94-të është diçka e veçantë. Ai është një lojtar i veçantë".
Këshilla e Henryt për Real Madridin: Duhet të jesh më i zgjuar
Francezi komentoi gjithashtu edhe për përjashtimin e Camavingas, të cilin ai beson se ishte i justifikuar pavarësisht ankesave nga tifozët e Realit. Henry beson se mesfushori i Madridit i dha gjyqtarit një arsye për të marrë një vendim të tillë.
"Tifozët e Madridit tani do të mbushin rrjetet sociale dhe do të qajnë për gjyqtarin. Ata do të thonë se kartoni i dytë i verdhë i Camavinga ishte i turpshëm, shumë i butë për një çerekfinale të Ligës së Kampionëve dhe se gjyqtarët ishin kundër tyre. Por duhet të kuptosh një gjë: kur luan jashtë fushe në Allianz Arena, nuk mund t'i japësh gjyqtarit as arsyen më të vogël për të marrë një vendim. Duhet të jesh më i zgjuar se kaq", përfundoi legjenda franceze. /Telegrafi/