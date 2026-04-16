Kompany komenton eliminimin e Real Madridit dhe gjysmëfinalen ndaj PSG-së
Trajneri i Bayern Munichut, Vincent Kompany, kishte një përgjigje të thjeshtë kur u pyet se çfarë e ndante ekipin e tij nga Real Madridi në dy ndeshje, pasi ai tha se shpjegimi ishte i qartë: "Ne nuk humbëm".
Ekipi i tij u rikthye nga disavantazh tri herë për të fituar 4-3 në mbrëmjen e së mërkurës dhe për të eliminuar Real Madridin me rezultatin e përgjithshëm 6-4.
Real Madridi i kishte dhënë Bayernit çdo mundësi për t’u dorëzuar. Arda Guler shënoi brenda 45 sekondave, duke përfituar nga një gabim i Manuel Neuer për të shënuar golin e parë.
Guler shënoi një goditje dënimi në cepin e sipërm të portës për ta bërë rezultatin 2-1, ndërsa Kylian Mbappe shënoi një gol të tretë para përfundimit të pjesës së parë. Bayern iu përgjigj çdo herë.
“Sa herë që ata shënonin, ne reagonim dhe nuk dorëzoheshim. Pranuam gol në minutën e 45-të, por reaguam mirë dhe barazuam. Kjo është ajo që do të mësoj nga kjo, aftësinë tonë për të reaguar”, ka thënë fillimisht Kompany.
Për përballjen konkretisht me Real Madridin, Kompany tregoi respekt, por ishte i etur të nxirrte në pah përgatitjet e ekipit të tij.
"Kishte shumë cilësi në fushë nga të dyja skuadrat. Nëse i shikoni, janë të shkëlqyer në çdo pozicion. Nuk na befasuan. Por, atmosfera që patëm këtu, është diçka e veçantë".
Ai tani do të humbasë ndeshjen e parë të gjysmëfinales kundër Paris Saint-Germain për shkak të pezullimit, një situatë të cilës ai iu drejtua me një frustrim.
“Gjyqtari i katërt duhet të na dëgjojë gjithashtu. Nuk jam i kënaqur me kartonin tim të verdhë. Pezullimi prej tre ndeshjesh është shumë i rëndë".
I pyetur nëse PSG do të rezultonte një kundërshtar më i fortë se Real Madridi, Kompany ishte i qartë.
“Ato janë dy nga ekipet më të mëdha tani. Nuk mund ta thuash me siguri. Por patjetër që do të na duhet gjithçka që kemi për t’i mposhtur”, përfundoi trajneri i Bayernit. /Telegrafi/