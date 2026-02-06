Halle Berry është e frustruar që njerëzit habiten nga mosha e saj: A duhet të na përcaktojë kjo si gra?
Aktorja Halle Berry shpjegoi se shpesh i bëhet një pyetje seksiste në shumë intervista dhe theksoi veçanërisht standardet e dyfishta me të cilat përballen gratë e famshme në lidhje me kolegët e tyre meshkuj.
Gjatë një paraqitjeje si e ftuar në Heart Radio ku ajo promovoi filmin "Crime 101", prezantuesja Dev Griffin pyeti nëse kishte ndonjë nga pyetjet që e bezdiste më shumë.
"E di çfarë dua që të mos më pyesin më. Mos më pyetni më për moshën time, nuk ka nevojë", tha ajo.
Foto: Halle Berry/Instagram
Berry thotë se kjo pyetje lind sa herë që dikush flet për të, dhe ajo është veçanërisht e frustruar nga fakti që njerëzit pyesin vazhdimisht për moshën e saj.
"Thjesht e urrej kur njerëzit më pyesin se si është e mundur që jam 59 vjeç. Na përndjek ne grave shumë më tepër sesa burrave. Pavarësisht sa vjeç jam në një moment të caktuar, përmendet gjithmonë. Pyes veten nëse mund t'i shpëtojmë ndonjëherë dhe nëse mund të largohemi ndonjëherë prej saj. A duhet të na përcaktojë kjo si gra?" tha ajo. /Telegrafi/
