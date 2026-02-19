Hailey Bieber zbulon nëse dëshiron më shumë fëmijë me bashkëshortin e saj Justin Bieber
Hailey Bieber zbuloi nëse dëshiron të ketë më shumë fëmijë me bashkëshortin e saj, Justin Bieber, ndërsa dha një përditësim të rrallë për zhvillimin e djalit të tyre, Jack Blues.
Themeluesja e markës së kujdesit për lëkurën Rhode, 29 vjeçe, e cila së fundmi udhëtoi në Australi për një lansim të madh të brendit, u shfaq në episodin më të fundit të podcast-it të njohur Therapuss, të moderuar nga ylli i TikTok-ut, Jake Shane, të mërkurën.
Çifti Bieber ka qenë shumë privat sa i përket djalit të tyre 16-muajsh, që nga lindja e tij në gusht të vitit 2024, dhe deri më tani nuk e kanë zbuluar fytyrën e tij në publik.
Megjithatë, Hailey ndau disa detaje të rralla për Jack Blues, duke folur për mënyrën se si amësia i ka ndryshuar jetën.
Fillimisht, ajo tregoi me entuziazëm se vogëlushi ka nisur të flasë.
“Ai flet shumë për basketbollin. Thotë ‘basketball’ gjatë gjithë kohës,” u shpreh ajo.
“Sot shkova ta zgjoja nga gjumi i drekës dhe ai ishte si ‘basketball’. Është e pabesueshme. Shumë qesharake.”
Ajo shtoi gjithashtu se Jack më në fund ka filluar të thotë “të lutem”, pasi për një kohë të gjatë e komunikonte këtë fjalë përmes Gjuhës Amerikane të Shenjave.
“Ai dinte ta bënte shenjën për ‘të lutem’ për një kohë shumë të gjatë.”
Pas më shumë se një viti si nënë, Hailey tha se përvoja ka qenë “shumë argëtuese” për të.
“Gjithmonë e kam ditur që doja fëmijë, gjithmonë kam dashur të bëhem nënë,” u shpreh ajo. “Dhe kur ndodh, nuk e di çfarë të presësh dhe si do të jetë. Por sinqerisht, është shumë argëtuese.”
Biseda për amësinë e çoi Hailey-n të konfirmojë se dëshiron ta zgjerojë familjen me Justin.
“Patjetër që dua edhe një [fëmijë],” tha ajo.