Hailey Bieber u shfaq në Met Gala me një homazh artistik ndaj Claude Lalanne
Hailey Bieber, modele dhe sipërmarrëse, mori pjesë në Met Gala 2026 me një paraqitje që u veçua për referencat e saj artistike dhe historike në modë.
Ajo mbante një fustan të personalizuar Saint Laurent, të frymëzuar nga veprat e artistes franceze Claude Lalanne dhe bashkëpunimet e saj me Yves Saint Laurent.
Veshja sillte në vëmendje estetikën e koleksioneve të hershme të shtëpisë së modës, duke ndërthurur elemente skulpturale me elegancën klasike të haute couture.
Foto: Mike Coppola/Getty Images
Bieber e kishte kompletuar paraqitjen me detaje të dizajnuara me porosi dhe bizhuteri nga Belperron, përfshirë vathë në formë gjetheje të artë dhe unaza elegante.
Ajo ka theksuar se veshja ishte ndërtuar mbi frymëzimin Lalanne–Saint Laurent dhe ngjyrat ikonike të Yves Klein.
Paraqitja e saj u rendit ndër më të komentuarat e mbrëmjes, për shkak të konceptit artistik dhe lidhjes me trashëgiminë e modës së lartë. /Telegrafi/
